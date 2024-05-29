Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 29 мая 2024Мир

Российское посольство в Израиле ответило на обвинения в сотрудничестве с ХАМАС

Посольство в Израиле: слова Хейли о причастности РФ к атаке ХАМАС являются ложью

Слова экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о якобы причастности России к организации атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года являются ложью. Об этом заявило посольство РФ в Израиле в своем Telegram-канале.

«В очередной раз абсолютно бездоказательно американский политик распространяет глупую, наглую и откровенную ложь», — подчеркнули российские дипломаты, назвав заявление Хейли «самым настоящим фейком».

Израиль начал операцию в секторе Газа после того, как члены движения ХАМАС 7 октября 2023 года прорвались в приграничные районы и открыли огонь по военным и гражданским лицам. Жертвами стали в общей сложности более 1,2 тысячи человек, кроме того, были захвачены около 250 заложников.

Ранее радикальное движение ХАМАС отказалось участвовать в переговорах после атаки Израиля в Рафахе. Власти Газы и медики заявляют, что атака пришлась на лагерь для перемещенных лиц, который был определен Израилем как «безопасная зона».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Власти раскрыли будущие налоговые изменения в России. Кого они затронут?

      В Белом доме встревожились из-за плана России исключить «Талибан» из террористов

      Российское посольство в Израиле ответило на обвинения в сотрудничестве с ХАМАС

      В европейской стране вступили в силу ограничения на въезд для туристов из России

      В Белом доме вновь отказали Украине в праве бить по России западным оружием

      Учительница частной школы два года насиловала ученика

      В Белом доме отреагировали на планы Киева бить западным оружием по России

      В России оценили реакцию Зеленского на решение Байдена по саммиту в Швейцарии

      Игравший в Казахстане россиянин пожаловался на отношение местных футболистов

      На Украине оснастили «мангалом» еще один Abrams

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше