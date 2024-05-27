ХАМАС отказалось от переговоров с Израилем

ХАМАС отказалось участвовать в переговорах с Израилем после атаки в Рафахе

Палестинское радикальное движение ХАМАС отказалось участвовать в переговорах после атаки Израиля в Рафахе. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.

«ХАМАС сообщило, что не будет принимать участие в каких-либо переговорах после атаки Израиля в Рафахе», — передает агентство.

26 мая военное крыло ХАМАС объявило о запуске по Тель-Авиву «большого количества ракет», объяснив свои действия необходимостью ответа на «лишение жизни Израилем мирного населения» в секторе Газа.

27 мая Израиль ответил нанесением мощного удара по Рафаху. Власти Газы и медики заявляют, что атака пришлась на лагерь для перемещенных лиц, который был определен Израилем как «безопасная зона».