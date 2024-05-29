Телеканал ТНТ заявил о начале съемок сериала «Универ. Молодые»

Российский сериал «Универ» перезапустят с новыми актерами. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Новый проект телеканала ТНТ получил название «Универ. Молодые». Отмечается, что сериал станет продолжением и «мягким перезапуском» франшизы. Сюжет будет разворачиваться вокруг пятерых первокурсников. По данным портала, креативным продюсером проекта выступит Илья Полежайкин.

Ранее российская актриса и звезда сериала «Универ» Наталья Рудова ответила на вопрос об участии в продолжении проекта.