Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:06, 15 мая 2024Культура

Звезда «Универа» ответила на вопрос об участии в продолжении проекта

Звезда «Универа» Рудова заявила, что ей не предлагали сняться в спин-оффе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Наталья Рудова ответила на вопрос об участии в продолжении проекта. Соответствующее сообщение появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из поклонников артистки поинтересовался у нее, вернется ли она к роли возлюбленной персонажа по имени Майкл (Арарат Кещян) Ксении Ковальчук в спин-оффе ситкома. Рудова призналась, что ей не поступало предложений о возвращении в сериал (в третьем сезоне проекта «Универ. Новая общага» Майкл и Ксения расстаются, так как последняя переезжает жить в Америку).

«Таких разговоров (о возвращении Рудовой к съемкам — прим. «Ленты.ру») не было. Думаю, Ксения Андреевна красиво зашла, красиво ушла», — заявила актриса.

Ранее сообщалось, что персонаж Кузя из сериала «Универ», которого играет актер Виталий Гогунский, станет олигархом в продолжении проекта под названием «Универ. 13 лет спустя».

Премьера продолжения сериала состоялась 13 мая. К своим ролям вернулись такие артисты, как Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Словакии в тяжелом состоянии после покушения. Кто стрелял в него?

      В московской школе опровергли информацию о массовом отравлении учеников

      Российский бизнесмен сорвал сроки при строительстве школ и попал под статью

      46-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

      Футболисты избили семью отдыхающих в российском городе

      Стало известно о бизнесе предполагаемого взяткодателя по делу генерала Кузнецова

      Россиян предупредили о подорожании отдыха в одном популярном у туристов регионе

      Стали известны мотивы покушения на премьера Словакии Фицо

      Россиянин увидел вещий сон и выиграл 50 миллионов рублей в лотерею

      Власти Словакии рассказали о ходе операции Фицо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше