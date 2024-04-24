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15:33, 24 апреля 2024Культура

Персонаж Кузя из «Универа» станет олигархом в продолжении сериала

В продолжении сериала «Универ» персонаж Кузя разбогатеет на продаже пельменей
Виталий Гогунский

Виталий Гогунский. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Персонаж Кузя из сериала «Универ», которого играет актер Виталий Гогунский, станет олигархом в продолжении проекта под названием «Универ. 13 лет спустя». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

По сюжету предстоящего сериала, на протяжении 13 прошедших лет Кузя жил в родном городе Агаповке и сумел разбогатеть там, став «пельменным королем». В новых сериях герой будет жить в особняке, передвигаться по территории своего дома на коне, а также пытаться вернуть Машу (Анна Хилькевич) — девушку, с которой он строил отношения много лет назад, пока жил в общежитии.

«Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, но в то же время появился новый опыт, появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи, который все это время жил в Агаповке, где успел разбогатеть и стать олигархом. Я, честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съемочный день, легко просыпался в шесть утра», — признался Гогунский.

Отмечается, что премьера продолжения «Универа» состоится 13 мая. К своим ролям вернутся такие артисты, как Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

Ранее звезда «Универа» Александр Мартынов, исполнивший роль Валентина Будейко, вспомнил о намерении работать таксистом в период пандемии.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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