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12:54, 29 мая 2024Мир

Шведские школьники начнут изучать историю и политику НАТО

AP: в Швеции разработали школьный курс истории и геополитики НАТО

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

В Швеции разработали школьный курс истории и геополитики НАТО из-за того, что шведские дети начали все чаще задавать вопросы о военной угрозе для их страны после вступления королевства в альянс. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Конечно, нам приходится отвечать на вопросы школьников о риске конфликтов и войн и объяснять, почему мы присоединились [к НАТО]. Мы так долго, несколько сотен лет, придерживались политики нейтралитета», — заявил автор программы по ознакомлению школьников с историей и геополитикой НАТО Масай Бьерквалль.

По данным агентства, национальная линия помощи детям сообщила о росте числа вопросов о войне после вступления Швеции в альянс, а ученики младшей школы Виктора Ридберга напрямую задали на уроке вопрос, может ли война прийти в Швецию.

Новая программа, разработанная Бьеркваллем, направлена на то, чтобы ознакомить школьников с историей и военными конфликтами НАТО, а также обсуждать и развенчивать информацию, которую его ученики видят в интернете.

Ранее стало известно, что Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за предполагаемой угрозы со стороны России.

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      Елизавета Мытарева
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