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08:32, 29 мая 2024Из жизни

Школьницу отправили на практику на кладбище

Школьницу в Великобритании отправили на практику на кладбище

Фото: Annie Spratt / Unsplash

В Великобритании школьницу распределили ухаживать за надгробиями в качестве практики. Об этом рассказала мать девочки в X (бывший Twitter).

Фиона Стерджес написала, что в колледже ее дочери студентов стараются распределять на рабочие места в соответствии с их умениями и интересами. Несмотря на то, что ее ребенок увлекается музыкой, искусством, фотографией и рукоделием, ее отправили на кладбище.

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Тем не менее Стерджес отметила, что не будет просить колледж изменить распределение. «Выполнение случайных задач закаляет характер», — подчеркнула она. По мнению женщины, эта жуткая практика все равно лучше нынешней работы дочери. Девушка работает в благотворительном магазине, где недавно пришлось закрыть раздевалки, чтобы люди перестали в них испражняться.

Ранее сообщалось, что в США учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник. Она также получила святую воду и буклет с призывом ходить на церковные службы.

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      Юлия Юткина
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