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21:34, 29 мая 2024Мир

Шольц рассказал об оценке по физкультуре в школе

Шольц рассказал об удовлетворительных оценках по физкультуре в школе
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что по физкультуре в школе у него всегда были удовлетворительные оценки. Его слова приводит агентство DPA.

«Как подросток я был очень неспортивный. Единственное, что у меня получалось, — это плавание», — подчеркнул политик.

Канцлер отметил, что по немецкой системе школьных оценок он всегда имел «удовлетворительно». Шольц уточнил, что начал заниматься спортом после 40 лет — бегать по два-три раза в неделю, заниматься греблей. Сейчас он увлекается бегом, велоспортом, греблей и туризмом.

Во время занятий спортом, по словам политика, он не думает о вещах, которые занимают на работе. Кроме того, во время пробежки Шольц предпочитает не слушать музыку.

Ранее канцлер ФРГ исключил обсуждение мира с Россией и урегулирование конфликта на Украине на конференции в Швейцарии, которая пройдет с 15 по 16 июня.

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      Юлия Мискевич
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