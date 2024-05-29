Симоньян указала на неподготовленность Запада к третьей мировой войне

Симоньян заявила, что Запад не готов к третьей мировой войне и испытывает РФ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные страны не готовы к третьей мировой войне и лишь испытывают Россию на прочность. На это она указала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По мнению медиаменеджера, в какой-то момент России придется предъявить Западу ультиматум. «Потому что и наносить удары этим оружием по нашей территории они разрешат, и ввести войска НАТО непосредственно на территорию Украины рано или поздно они разрешат», — объяснила она.

Симоньян рассказала, что в таком случае РФ придется признать, что она ведет не только против Украины, но и против западных государств. «А они что? Они готовы вступить в третью мировую? Не думаю. Я думаю, что они испытывают нас на прочность и "доиспытываются"», — заключила журналистка.

Ранее Симоньян заявила, что российские офицеры в зоне специальной военной операции (СВО) недовольны тем, что получают меньше, «чем только что пришедший контрактник и мобилизованный». Она рассказала, что это «несправедливо и неправильно».