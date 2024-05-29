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17:12, 29 мая 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело после жалоб на избиение детей тренером хоккейной команды

На Алтае возбудили дело после жалоб на избиение детей тренером хоккейной команды

Фото: Mariah Hewines / Unsplash

В Алтайском крае возбудили дело после жалоб об избиение воспитанников тренером хоккейной команды спортшколы «Алтай». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мать одного из учеников обратилась к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. Она рассказала, что мужчина избивает детей на занятиях, унижает и подвергает их жизнь опасности. Женщина уточнила, что уже неоднократно обращалась в профильный комитет, но безуспешно: тренер продолжает работать в спортшколе и угрожает родителям исключением детей из команды в случае жалоб.

Бастрыкин потребовал руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Игоря Колисниченко доложить о ходе и результатах расследования дела.

Ранее стало известно, что Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту драки со стрельбой в Челябинской области.

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      Екатерина Кашурникова
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