В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

Заслуженный учитель Снегуров указал на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром

Ситуация с досмотром воронежских школьниц, которых заставили снять трусы перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), показывает, во что он выродился — в экзамен, который «потерял все свои преимущества» и работает на нравственное разложение участников системы образования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Подобное недопустимо и оскорбительно, — заявил педагог. — Это еще раз показывает, что ЕГЭ — это экзамен, который потерял все свои преимущества и сейчас работает на нравственное разложение и педагогов, и учеников, и на генерирование стрессов. Вот такими стали основные задачи экзамена, который когда-то понимался как экзамен, дарующий нам альтернативу, демократизм. Вот во что он выродился».

По словам Снегурова, он слышит о досмотрах школьников из года в год и крайне негативно относится к таким действиям. «Такое недоверие к ученикам, пренебрежительное отношение к миру детства», — отметил он.

Действия организаторов ЕГЭ продиктованы «разными директивами сверху», отмечает Снегуров. От педагогов требуют, чтобы они были суровыми и отчужденными, и они вынуждены эти требования выполнять, «потому что вовлечены в эту антипедагогическую орбиту». Вместе с тем в действительности подобные указания идут против природы педагога, убежден Снегуров.

«Директивы все получают, но как отнестись к их выполнению? Можно сохранять педагогическое, человеческое, родительское [отношение] — в каждом педагоге ведь есть эти элементы, по крайней мере, должны быть. А можно превратиться тоже в часть машины, отчужденной системы. Что, видимо, и произошло на этой площадке в Воронеже», — заключил Снегуров.

О скандале с досмотром школьниц перед ЕГЭ по русскому языку в воронежской школе № 62 стало известно 28 мая. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусы. По ее словам, металлодетектор реагировал на металлические косточки в бюстгальтере и цепочки на стрингах. Ученица Настя рассказала, что металлодетектор пищал, даже когда она сняла все украшения и ремень. Тогда проверяющие заключили, что пищит в районе груди, и классная руководительница сказала школьнице, что если та хочет сдавать экзамен, то придется снять бюстгальтер. Раздеваться девочки ходили на улицу. В министерстве образования Воронежской области не увидели нарушения этических норм при досмотре выпускниц.