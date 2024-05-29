Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 29 мая 2024Россия

В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

Заслуженный учитель Снегуров указал на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Ситуация с досмотром воронежских школьниц, которых заставили снять трусы перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), показывает, во что он выродился — в экзамен, который «потерял все свои преимущества» и работает на нравственное разложение участников системы образования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Подобное недопустимо и оскорбительно, — заявил педагог. — Это еще раз показывает, что ЕГЭ — это экзамен, который потерял все свои преимущества и сейчас работает на нравственное разложение и педагогов, и учеников, и на генерирование стрессов. Вот такими стали основные задачи экзамена, который когда-то понимался как экзамен, дарующий нам альтернативу, демократизм. Вот во что он выродился».

По словам Снегурова, он слышит о досмотрах школьников из года в год и крайне негативно относится к таким действиям. «Такое недоверие к ученикам, пренебрежительное отношение к миру детства», — отметил он.

Действия организаторов ЕГЭ продиктованы «разными директивами сверху», отмечает Снегуров. От педагогов требуют, чтобы они были суровыми и отчужденными, и они вынуждены эти требования выполнять, «потому что вовлечены в эту антипедагогическую орбиту». Вместе с тем в действительности подобные указания идут против природы педагога, убежден Снегуров.

«Директивы все получают, но как отнестись к их выполнению? Можно сохранять педагогическое, человеческое, родительское [отношение] — в каждом педагоге ведь есть эти элементы, по крайней мере, должны быть. А можно превратиться тоже в часть машины, отчужденной системы. Что, видимо, и произошло на этой площадке в Воронеже», — заключил Снегуров.

Материалы по теме:
«Заставляли снимать лифчики и даже трусики» Школьниц вынудили снять белье при досмотре на ЕГЭ. Кто виноват в скандале?
«Заставляли снимать лифчики и даже трусики»Школьниц вынудили снять белье при досмотре на ЕГЭ. Кто виноват в скандале?
Сегодня
«Он помог остановить развал страны» ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
«Он помог остановить развал страны»ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
21 марта 2024
«Зачем быть хорошим учителем?» В России заговорили о школьной реформе. На что жалуются педагоги, школьники и родители?
«Зачем быть хорошим учителем?»В России заговорили о школьной реформе. На что жалуются педагоги, школьники и родители?
30 октября 2023

О скандале с досмотром школьниц перед ЕГЭ по русскому языку в воронежской школе № 62 стало известно 28 мая. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусы. По ее словам, металлодетектор реагировал на металлические косточки в бюстгальтере и цепочки на стрингах. Ученица Настя рассказала, что металлодетектор пищал, даже когда она сняла все украшения и ремень. Тогда проверяющие заключили, что пищит в районе груди, и классная руководительница сказала школьнице, что если та хочет сдавать экзамен, то придется снять бюстгальтер. Раздеваться девочки ходили на улицу. В министерстве образования Воронежской области не увидели нарушения этических норм при досмотре выпускниц.

Что думаешь? Оцени!
      Ольга ГалковскаяДарья Новичкова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      Эрдоган констатировал смерть ООН

      Путин предложил одному чиновнику обращаться к нему напрямую

      Дети собрали моллюсков на пляже и получили штраф на 88 тысяч долларов

      Военкор рассказал о продвижении ВС России в Волчанске

      В Госдуме взяли на контроль случай с досмотром школьниц до трусов перед ЕГЭ

      ВСУ оставили тела своих бойцов в полях при отступлении из Работино

      Глава МЧС дал совет садящимся в поезда россиянам

      Любовник расправился с беременной россиянкой в отеле на почве ревности

      Раскрыта судьба похищенной с детской площадки в Ярославле двухлетней девочки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше