Солдат ВСУ рассказал об отношении командования к пленным как к дезертирам

Пленный солдат ВСУ: командование считает всех попавших в плен дезертирами

Попавший в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Войтович рассказал, что их командование не признает пленных военных, считая их дезертирами. Его слова передает Telegram-канал Zvezdanews.

«Командование ВСУ не признает своих пленных — оно записывает их как самовольно покинувших войсковую часть», — заявил Войтович.

Он привел в пример одного из пленных морских пехотинцев ВСУ, о котором уже был снят видеорепортаж. По словам Войтовича, в командовании ВСУ утверждают, что это фейк, и опровергают все заявления его семьи.

Ранее попавший в плен к российским войскам на харьковском направлении украинский пограничник Алекcандр Ильницкий раскрыл ложь командиров ВСУ о якобы имевшихся минных заграждениях со стороны Харьковской области.