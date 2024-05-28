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07:24, 28 мая 2024Бывший СССР

Украинский пленный раскрыл ложь командиров ВСУ

Украинский пленный Ильницкий: бойцам ВСУ соврали о минных полях на границе с РФ

Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Попавший в плен к российским войскам на харьковском направлении украинский пограничник Алекcандр Ильницкий раскрыл ложь командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) о якобы имевшихся минных заграждениях со стороны Харьковской области, сообщает РИА Новости

«В тех местах (система обороны Харьковаприм. «Ленты.ру») ну это можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко и там нет ничего серьёзного. Нас привозили, нам сказали, что там уже все готово, там заминировано», — заявил он.

Ильницкий подчеркнул, что в связи с этим украинские солдаты, уверенные в том, что вокруг них минное поле, передвигались лишь по определенному маршруту. В итоге, российские военные зашли с тех сторон, откуда их не ждали, добавил пленный.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что сдавшиеся российским военным украинские пленные не желают попадать в обменные списки и возвращаться на родину.

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      Марина Совина
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