Украинский пленный раскрыл ложь командиров ВСУ

Украинский пленный Ильницкий: бойцам ВСУ соврали о минных полях на границе с РФ

Попавший в плен к российским войскам на харьковском направлении украинский пограничник Алекcандр Ильницкий раскрыл ложь командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) о якобы имевшихся минных заграждениях со стороны Харьковской области, сообщает РИА Новости

«В тех местах (система обороны Харькова — прим. «Ленты.ру») ну это можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко и там нет ничего серьёзного. Нас привозили, нам сказали, что там уже все готово, там заминировано», — заявил он.

Ильницкий подчеркнул, что в связи с этим украинские солдаты, уверенные в том, что вокруг них минное поле, передвигались лишь по определенному маршруту. В итоге, российские военные зашли с тех сторон, откуда их не ждали, добавил пленный.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что сдавшиеся российским военным украинские пленные не желают попадать в обменные списки и возвращаться на родину.