Советник Нетаньяху заявил еще о минимум семи месяцах боев в Газе

Reuters: ЦАХАЛ контролирует большую часть буферной зоны между Египтом и Газой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует большую часть буферной зоны между Египтом и сектором Газа, однако бои будут идти еще на протяжении всего 2024 года. Об этом заявил советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Цахи Анегби. Его слова приводит Reuters.

«Внутри сектора Газа ЦАХАЛ сейчас контролирует 75 процентов Филадельфийского коридора (полосы между Египтом и Газой длиной 14 километров — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он, предположив, что бои могут затянуться еще минимум на семь месяцев.

По словам чиновника, Израиль в данный момент работает с египетской стороной над пресечением контрабанды оружия из анклава, занятого боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее союзная ХАМАС группировка «Сарая аль-Кудс» — военное крыло радикального движения «Палестинский сламский джихад» — опубликовала видео с находящимся в заложниках гражданином России. Мужчина представился как Александр Труфанов и рассказал, что был похищен 7 октября 2023 года во время нападения палестинцев на юг Израиля.