Советник офиса Зеленского признал преимущество российских войск в вооружении

Подоляк: российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах и ракетах

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российские войска имеют абсолютное превосходство в снарядах, ракетах и тактической авиации, передаетТАСС.

«На данный момент российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и так далее», — заявил Подоляк, добавив, что это, по его мнению, может служить поводом для того, чтобы проукраинская коалиция приняла «неприемлемые условия».

Он уточнил, что Украине необходимо минимум 60 истребителей западных стран для прикрытия линии фронта и около 100-120 таких самолетов как оптимальный вариант помощи.

Ранее Бельгия пообещала передать Украине первую партию истребителей F-16 до конца года, однако запретила полеты над территорией России. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро уточнил, что часть этих самолетов планируется поставить Киеву до 2025 года.