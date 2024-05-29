Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:48, 29 мая 2024Бывший СССР

Советник офиса Зеленского признал преимущество российских войск в вооружении

Подоляк: российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах и ракетах

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российские войска имеют абсолютное превосходство в снарядах, ракетах и тактической авиации, передаетТАСС.

«На данный момент российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и так далее», — заявил Подоляк, добавив, что это, по его мнению, может служить поводом для того, чтобы проукраинская коалиция приняла «неприемлемые условия».

Он уточнил, что Украине необходимо минимум 60 истребителей западных стран для прикрытия линии фронта и около 100-120 таких самолетов как оптимальный вариант помощи.

Ранее Бельгия пообещала передать Украине первую партию истребителей F-16 до конца года, однако запретила полеты над территорией России. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро уточнил, что часть этих самолетов планируется поставить Киеву до 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

      Лавров призвал страны Глобального Юга пропустить конференцию по Украине

      В России предупредили Польшу из-за отказа ограничивать Киев в применении оружия

      В России ответили на слова Трампа о бомбардировке Москвы

      Путин увеличил штрафы за низкое качество ЖКУ

      Известный комик высказался о КВН словами «что-то любимое сломалось»

      Турист протаранил несколько машин в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

      На Украине заявили о нехватке людей для новой волны мобилизации

      Установлен рекорд по размещению электродов в мозге

      Путин запретил списывать долги с пенсий детей-инвалидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше