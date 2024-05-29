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14:03, 29 мая 2024Бывший СССР

Спецслужбы Киргизии задержали группу религиозных экстремистов

Спецслужбы Киргизии задержали девять религиозных экстремистов группы Йакын Инкар

Фото: Жоомарт Ураимов / РИА Новости

Спецслужбы Киргизии задержали группу из девяти экстремистов радикального религиозного течения Йакын Инкар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«В рамках уголовного дела и с санкции суда проведены розыскные мероприятия по местам жительства девяти активных членов религиозно-экстремистского течения Йакын Инкар», — заявили в пресс-службе ГКНБ.

Отмечается, что оперативные мероприятия прошли в селе Большевик Нарынской области Киргизии.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что на севере Афганистана наблюдается высокая концентрация террористов. По его словам, это процесс достиг масштабов, угрожающих целостности южных рубежей государств СНГ.

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      Глеб Палехов
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