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09:43, 29 мая 2024Экономика

Спрогнозирован срок полного отказа Европы от российских энергоресурсов

МВФ заявил о полном отказе Евросоюза от российских энергоресурсов к 2030 году

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Европейские страны смогут полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2030 году. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ) в докладе, посвященном европейской энергобезопасности.

В базовом сценарии в организации допустили, что к этому сроку «Европа постепенно откажется от всех оставшихся видов российского ископаемого топлива». В своих оценках МВФ опирался на ежемесячные отчеты службы статистики Евросоюза. По их данным, с 2021 года Германия переориентировала свой импорт природного газа с России на Норвегию. Если раньше 65 процентов газа поступало из РФ, то теперь доля норвежского топлива выросла с 19 до 60 процентов.

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В МВФ заявили, что конфликт на Украине окажет смешанное влияние на энергетическую безопасность континента в среднесрочной перспективе. При этом ожидается, что Европа будет закупать больше энергоносителей из США. Авторы доклада ожидают, что санкции в отношении российских нефти и угля позволят «диверсифицировать импорт энергоносителей в Европу за счет неевропейских поставщиков в большей степени, чем прекращение поставок российского газа».

В МВФ также предположили, что энергоносители в Европе могут постоянно дорожать из-за конфликта на Украине. По мнению организации, продолжение обострения ситуации в регионе может еще больше ослабить энергетическую безопасность из-за увеличения доли энергетических расходов в ВВП на фоне роста цен. Экономическая активность Европы, таким образом, будет еще более чувствительной к проблемам с поставками энергоносителей.

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