США вернули Италии произведения искусства на 60 миллионов евро

США вернули Италии произведения искусства на миллионы евро. Об этом сообщило министерство культуры европейской страны, пишет РИА Новости.

Общая стоимость предметов искусства составила около 60 миллионов евро (около 5,8 миллиарда рублей). «В основном это антиквариат, архивные, нумизматические и прежде всего археологические предметы периода IX века до нашей эры до II века нашей эры, ставшие объектами нелегальных раскопок в центральной и южной Италии и краж в церквях, музеях и у частных лиц», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что экс-глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова стала куратором выставки «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2» в Доме культуры «ГЭС-2».