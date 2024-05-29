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18:44, 29 мая 2024Культура

США вернули Италии произведения искусства на миллионы евро

США вернули Италии произведения искусства на 60 миллионов евро

Фото: Vlah Dumitru / Unsplash

США вернули Италии произведения искусства на миллионы евро. Об этом сообщило министерство культуры европейской страны, пишет РИА Новости.

Общая стоимость предметов искусства составила около 60 миллионов евро (около 5,8 миллиарда рублей). «В основном это антиквариат, архивные, нумизматические и прежде всего археологические предметы периода IX века до нашей эры до II века нашей эры, ставшие объектами нелегальных раскопок в центральной и южной Италии и краж в церквях, музеях и у частных лиц», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что экс-глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова стала куратором выставки «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2» в Доме культуры «ГЭС-2».

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