Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:10, 29 мая 2024Культура

Экс-главу Третьяковской галереи пригласили в «ГЭС-2»

Экс-глава Третьяковской галереи Трегулова стала куратором выставки в «ГЭС-2»
Зельфира Трегулова

Зельфира Трегулова. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Экс-глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова стала куратором выставки «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2» в Доме культуры «ГЭС-2». Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на представителей пространства.

В Доме культуры подчеркнули, что Трегулова является приглашенным куратором и не состоит в штате.

Трегулова покинула пост главы Третьяковской галереи в феврале 2023 года в связи с завершением трудового контракта после восьми лет работы. Новым гендиректором культурного учреждения была назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. «Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов», — сообщили в пресс-службе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      ВСУ осуществили комплексную атаку по российскому региону

      В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

      В СДЭК начали выдавать посылки россиянам

      Лукашенко рассказал об уроках готовки плова от главы Таджикистана

      Кремль переадресовал вопрос о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту

      В Кремле назвали задачи получившего еще одну должность помощника Путина

      Замминистра финансов США прибыл на Украину для обсуждения санкций против России

      Еще два российских фигуриста сменят спортивное гражданство

      Муж Елены Блиновской покинул свою воинскую часть в ДНР и пропал. Никто не знает, где он

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше