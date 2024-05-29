Экс-главу Третьяковской галереи пригласили в «ГЭС-2»

Экс-глава Третьяковской галереи Трегулова стала куратором выставки в «ГЭС-2»

Экс-глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова стала куратором выставки «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2» в Доме культуры «ГЭС-2». Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на представителей пространства.

В Доме культуры подчеркнули, что Трегулова является приглашенным куратором и не состоит в штате.

Трегулова покинула пост главы Третьяковской галереи в феврале 2023 года в связи с завершением трудового контракта после восьми лет работы. Новым гендиректором культурного учреждения была назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. «Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов», — сообщили в пресс-службе.