Стали известны самые распространенные преступления в России

ГП: в России половина всех преступлений приходится на кражи и мошенничества

В России почти половина всех преступлений в России приходится на кражи и мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По данным ведомства, с января по апрель 2024 года самым распространенным преступлением остается кража, хотя суммарно количество краж уменьшилось на 15,7 процента в этом году. А вот число преступлений, связанных с мошенничеством, увеличилось на 7,2 процента.

Отмечается, что уровень экономических преступлений остался прежним. А общий установленный ущерб от преступлений составил 198,7 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в России вдвое выросло число преступлений против военной службы — в 2022 году было зарегистрировано 3047 фактов, что в два раза больше по сравнению с 2021 годом.

