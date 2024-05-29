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11:34, 29 мая 2024Силовые структуры

Стали известны самые распространенные преступления в России

ГП: в России половина всех преступлений приходится на кражи и мошенничества

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России почти половина всех преступлений в России приходится на кражи и мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По данным ведомства, с января по апрель 2024 года самым распространенным преступлением остается кража, хотя суммарно количество краж уменьшилось на 15,7 процента в этом году. А вот число преступлений, связанных с мошенничеством, увеличилось на 7,2 процента.

Отмечается, что уровень экономических преступлений остался прежним. А общий установленный ущерб от преступлений составил 198,7 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в России вдвое выросло число преступлений против военной службы — в 2022 году было зарегистрировано 3047 фактов, что в два раза больше по сравнению с 2021 годом.

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      Екатерина Кашурникова
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