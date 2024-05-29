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09:53, 29 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках Киева вербовать россиян с родственниками в Харькове

ТАСС: Киев пытается вербовать белгородцев с родственниками в Харькове

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Украинские спецслужбы активно пытаются вербовать белгородцев, родственники которых проживают в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийской подпольной организации «Дозор».

«Город (Харьков — прим. «Ленты.ру») держат в страхе новоиспеченные СС в лице СБУ и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Первые, в свою очередь, дошли до истерики, предчувствуя надвигающуюся смерть, пытаются вербовать людей (россиян — прим. «Ленты.ру») под страхом расправы над родственниками, проживающими в Харькове», — рассказал один из подпольщиков.

Он также отметил, что в Харькове наблюдается перемещение техники и наемников, а также фиксируются отдельные фортификационные сооружения. Представитель подполья подчеркнул, что схожая ситуация наблюдается и в Одессе, где выстраивается оборона вокруг города.

Ранее представители «Дозора» сообщали, что сотрудники территориальных центров комплектования дежурят у зданий роддомов на Украине. По словам подпольщиков, они могут забрать отца ребенка, который «пришел в аптеку за лекарством или на пороге детского сада».

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      Александр Курбатов
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