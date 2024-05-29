Стоимость жилья в России собрались увеличить

Минстрой собрался повысить нормативную стоимость жилья в России на 12 %

Стоимость жилья в России во второй половине 2024 года предложили увеличить на 12 процентов. Соответствующий проект приказа об изменении нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади подготовил Минстрой, сообщает РИА Новости.

Показатель ведомство планирует установить на уровне 109 тысяч рублей. Кроме того, приказ должен утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2024 года.

Самые высокие значения предлагают для Чукотского автономного округа (233,8 тысячи рублей, плюс 50 процентов по сравнению со вторым кварталом года), Ямало-Ненецкого автономного округа (почти 177 тысяч рублей, плюс 38 процентов), Москвы (171,7 тысячи рублей, минус три процента).

Наименьшие показатели определили для Ингушетии (55,1 тысячи рублей, плюс 10 процентов), Кабардино-Балкарии (61,6 тысячи рублей, плюс 33 процента), Калмыкии (71,6 тысячи рублей, плюс девять процентов).

Нормативы стоимости квадратного метра нужны для расчета социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда. В прошлый раз Минстрой увеличил показатель на четыре процента, до 97,5 тысячи рублей.