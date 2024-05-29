Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 29 мая 2024Экономика

Стоимость жилья в России собрались увеличить

Минстрой собрался повысить нормативную стоимость жилья в России на 12 %

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Стоимость жилья в России во второй половине 2024 года предложили увеличить на 12 процентов. Соответствующий проект приказа об изменении нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади подготовил Минстрой, сообщает РИА Новости.

Показатель ведомство планирует установить на уровне 109 тысяч рублей. Кроме того, приказ должен утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2024 года.

Самые высокие значения предлагают для Чукотского автономного округа (233,8 тысячи рублей, плюс 50 процентов по сравнению со вторым кварталом года), Ямало-Ненецкого автономного округа (почти 177 тысяч рублей, плюс 38 процентов), Москвы (171,7 тысячи рублей, минус три процента).

Наименьшие показатели определили для Ингушетии (55,1 тысячи рублей, плюс 10 процентов), Кабардино-Балкарии (61,6 тысячи рублей, плюс 33 процента), Калмыкии (71,6 тысячи рублей, плюс девять процентов).

Нормативы стоимости квадратного метра нужны для расчета социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда. В прошлый раз Минстрой увеличил показатель на четыре процента, до 97,5 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о немедленном освобождении одной категории осужденных

      Некоторых россиян предостерегли от работы на даче

      Раскрыты детали дела вымогавшего у россиянина 25 миллионов рублей полицейского

      Желающим попасть на юг россиянам пришлось ночевать на вокзале

      В парламенте Грузии рассказали о спекуляциях президента страны

      40-летняя модель Каролина Куркова раскрыла секрет красоты

      Российский самолет экстренно сменил курс из-за пассажира с симптомами эпилепсии

      Раскрыт способ обнаружить излучение Хокинга

      Стоимость жилья в России собрались увеличить

      Стало известно о возможной отставке вице-спикера Госдумы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше