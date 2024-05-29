Страны НАТО начали изучать возможности усиления ПВО стран альянса

Постпред Смит: США и союзники изучают возможности усиления ПВО стран альянса

Соединенные Штаты и союзники изучают возможности усиления противовоздушной обороны (ПВО) территории стран-членов НАТО. Об этом рассказала постпред США при альянсе Джулианн Смит, пишет РИА Новости.

«Мы изучаем ряд предложений по усилению противоракетной обороны территории НАТО и, вероятно, на саммите сможем сказать больше по этой теме», — отметила она.

Смит рассказала об этом на брифинге в связи с предстоящей 30-31 мая неформальной министерской встречей членов альянса. Постпред также уточнила, что члены альянса «делают все возможное, чтобы определить дополнительные формы противовоздушной обороны».

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать территорию России оружием альянса. Так, участники ассамблеи заявили, что Киев может наносить удары по легитимным целям на российской территории. При этом девять стран высказались против данной инициативы.