Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 29 мая 2024Мир

Страны НАТО начали изучать возможности усиления ПВО стран альянса

Постпред Смит: США и союзники изучают возможности усиления ПВО стран альянса

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Соединенные Штаты и союзники изучают возможности усиления противовоздушной обороны (ПВО) территории стран-членов НАТО. Об этом рассказала постпред США при альянсе Джулианн Смит, пишет РИА Новости.

«Мы изучаем ряд предложений по усилению противоракетной обороны территории НАТО и, вероятно, на саммите сможем сказать больше по этой теме», — отметила она.

Смит рассказала об этом на брифинге в связи с предстоящей 30-31 мая неформальной министерской встречей членов альянса. Постпред также уточнила, что члены альянса «делают все возможное, чтобы определить дополнительные формы противовоздушной обороны».

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать территорию России оружием альянса. Так, участники ассамблеи заявили, что Киев может наносить удары по легитимным целям на российской территории. При этом девять стран высказались против данной инициативы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ООН станет участником мирной конференции по Украине

      На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении

      На Западе заявили о развенчании одного из главных мифов о США

      Похитительница девочки в Ярославле объяснила свой поступок

      В Бельгии полиция применила водометы на акции у посольства Израиля

      Страны НАТО начали изучать возможности усиления ПВО стран альянса

      В Перми обнаружили останки расстрелянных фрейлин семьи Романовых

      Глава Конференции католических епископов России попал в больницу

      «Самая сексуальная в мире футболистка» порадовала фанатов фигурой в бикини

      Шольц рассказал об оценке по физкультуре в школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше