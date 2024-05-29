Влияние подорожания стройматериалов на цены новостроек оценили

«А101»: стройматериалы дорожают быстрее новостроек

Строительные материалы дорожают быстрее квартир в новостройках. К такому выводу пришли специалисты группы компаний «А101», передают РИА Новости.

Так, за последние четыре года стройматериалы прибавили в цене порядка 70 процентов. Заметнее всего изменилась стоимость газоблоков (в два раза), тепло- (в 2,5 раза) и гидроизоляции (на 50 процентов), арматуры (на 50 процентов) и бетона (на 44 процента). Однако, по словам директора по закупкам Елены Леликовой, это слабо отразилось на ценах первичных лотов. С 2020 года цены на жилье в новостройках поднялись в Москве — на 40 процентов, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти — на 9 и 2,7 процента.

Эксперт ожидает летом дальнейшего прироста на материалы в пределах 15 процентов. Пик спроса наблюдается в июле-августе, а в 2024-м году интерес вырастет в связи восстановлением домов после паводков. Кроме того, в этом году фиксируется рекордный спрос на участки под частные дома. «Для девелоперов такая ситуация — тоже вызов, так как рынок материалов для всех один, и так же быстро, как того требует ситуация, мощности производителей вырасти не могут. Пока работала льготная ипотека, девелоперы могли брать дополнительную финансовую нагрузку на себя. Однако популярная программа ипотеки с господдержкой со ставкой под 8 процентов в июле 2024 года завершает свое действие, что сократит спрос на жилье, а вместе с тем и возможности для удерживания цен», — пояснила Леликова.

Она считает необходимым для девелоперов хеджировать стоимость стройматериалов вместе с эскроу-кредитами. В ГК отмечают, что на конечную стоимость жилья влияет ставка по бридж-кредитам. За последние полгода она достигла 20-21 процента, что увеличивает общую кредитную нагрузку.

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