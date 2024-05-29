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14:32, 29 мая 2024Бывший СССР

Суд Евросоюза отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

Суд ЕС отказался снимать санции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Суд общей юрисдикции Евросоюза (ЕС) отклонил иск о снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавия», передает РИА Новости.

«Иск отклонен. "Белавиа" предписано оплатить издержки», — указано в сообщении суда.

Санкции против компании были введены после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. Евросоюз запретил использование белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов.

Ранее стало известно, что российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза по санкциям. Бизнесмен был исключен санкционного списка ЕС еще в сентябре 2023 года. Теперь суд постановил аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Совет ЕС также должен будет возместить все связанные с делом судебные издержки.

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      Валентин Карант
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