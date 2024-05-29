Российский предприниматель выиграл у ЕС суд по санкциям

Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза по санкциям. Об этом со ссылкой на документы судебного органа в Люксембурге пишет РИА Новости.

Бизнесмен был исключен санкционного списка ЕС еще в сентябре 2023 года. Теперь суд постановил аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Совет ЕС также должен будет возместить все связанные с делом судебные издержки.

В российском рейтинге Forbes Фархад Ахмедов занимает 82-е место. Состояние 68-летнего бизнесмена оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман потребовал от властей Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Бизнесмен оценил их общую стоимость в 15,8 миллиарда евро (около полутора триллионов рублей) и пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию. Фридман владеет пакетами акций ряда люксембургских компаний, в том числе CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings.