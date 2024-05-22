Михаил Фридман потребовал от Люксембурга 15,8 миллиардов долларов
Российский бизнесмен Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».
Основатель Альфа-банка пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в 15,8 миллиарда евро (около полутриллиона рублей). В такую сумму он оценил общую стоимость замороженных в рамках исполнения санкций Евросоюза (ЕС) активов в стране.
Фридман владеет пакетами акций ряда люксембургских компаний, включая CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через эти компании он инвестировал в различные юрисдикции и секторы, в том числе в Альфа-банк и Amsterdam Trade Bank, телекоммуникационные компании Veon и Turkcell, фармацевтическую группу Emma Healthcare и другие фирмы.
Фридман заявил, что блокировкой его активов Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года между Бельгией и Люксембургом, а также Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей). Согласно тексту договора, капиталовложения инвесторов не могут быть экспроприированы или национализированы. Такие меры должны сопровождаться выплатой возмещения, которое выплачивается инвесторам без задержки в свободно конвертируемой валюте.
Если спор Фридмана с Люксембургом дойдет до суда, разрешение дела будет зависеть от интерпретации положений договора, пояснила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Строго говоря, заморозка активов не является экспроприацией, так как лицо продолжает ими владеть, отметила эксперт.
В начале апреля 2024 года европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге снял санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена. В отношении бизнесменов отменяются постановления Совета ЕС «в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц», заявил председатель суда. Позднее выяснилось, что бизнесмены остались под санкциями, несмотря на решение суда.