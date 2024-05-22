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08:54, 22 мая 2024Экономика

Михаил Фридман потребовал от Люксембурга 15,8 миллиардов долларов

Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $ 15,8 млрд из-за заморозки активов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский бизнесмен Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Основатель Альфа-банка пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в 15,8 миллиарда евро (около полутриллиона рублей). В такую сумму он оценил общую стоимость замороженных в рамках исполнения санкций Евросоюза (ЕС) активов в стране.

Фридман владеет пакетами акций ряда люксембургских компаний, включая CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через эти компании он инвестировал в различные юрисдикции и секторы, в том числе в Альфа-банк и Amsterdam Trade Bank, телекоммуникационные компании Veon и Turkcell, фармацевтическую группу Emma Healthcare и другие фирмы.

Фридман заявил, что блокировкой его активов Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года между Бельгией и Люксембургом, а также Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей). Согласно тексту договора, капиталовложения инвесторов не могут быть экспроприированы или национализированы. Такие меры должны сопровождаться выплатой возмещения, которое выплачивается инвесторам без задержки в свободно конвертируемой валюте.

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Если спор Фридмана с Люксембургом дойдет до суда, разрешение дела будет зависеть от интерпретации положений договора, пояснила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Строго говоря, заморозка активов не является экспроприацией, так как лицо продолжает ими владеть, отметила эксперт.

В начале апреля 2024 года европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге снял санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена. В отношении бизнесменов отменяются постановления Совета ЕС «в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц», заявил председатель суда. Позднее выяснилось, что бизнесмены остались под санкциями, несмотря на решение суда.

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      Вячеслав Агапов
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