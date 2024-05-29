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19:07, 29 мая 2024Мир

Суд над Трампом в Нью-Йорке перешел в завершающую стадию

CNN: присяжные по делу Трампа начали консультации по приговору

Фото: Yuki Iwamura / Reuters

Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке перешел в завершающую стадию. Об этом сообщает CNN.

На этом этапе присяжные начнут консультации, чтобы решить, виновен ли Трамп в фальсификации деловой документации.

Отмечается, что 29 мая судья Хуан Мерчан должен передать 12 присяжным инструкции со справкой по применимым к делу законам и с конкретными вопросами, на которые они должны ответить при обсуждении приговора., а именно действительно ли была подделана финансовая документация, был ли у Трампа преступный умысел и совершал ли он подлог с целью повлиять на выборы.

Уточняется, что бывший американский лидер настаивает на своей полной невиновности и отрицает все обвинения.

Ранее Трамп заявил, что готов бомбить Москву и Пекин во время своего президентства. На одном из мероприятий по сбору средств для своей предвыборной кампании политик рассказал донорам, что атаковал бы Россию или Китай, если бы первая вторглась на Украину, а второй — в Тайвань.

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      Виктория Кондратьева
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