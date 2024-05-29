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11:24, 29 мая 2024Мир

Только четыре страны отправили деньги Чехии на закупку боеприпасов для Украины

Минобороны Чехии: закупка боеприпасов для ВСУ замедлена из-за нехватки средств

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Закупка боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках чешской инициативы замедлена из-за нехватки средств, так как только четыре страны из 18 отправили Чехии обещанные деньги. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Euractiv.

«Если некоторые страны подписали меморандум [о присоединении к инициативе Чехии по закупкам для ВСУ], но еще не отправили средства, мы не можем приступить к закупкам. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги», — заявила глава Минобороны.

Она уточнила, что Чехия получила обещанные средства только от Канады, Дании, Нидерландов и Португалии, в то время как к инициативе присоединились в общей сложности 18 государств.

Чернохова добавила, что Чехия «не может покупать боеприпасы в долг».

При этом 27 мая министр по европейским делам в правительстве Чехии Мартин Дворжак заявил, что инициатива Чехии по закупкам снарядов для Украины приближается к успешному завершению.

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      Елизавета Мытарева
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