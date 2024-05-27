Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 27 мая 2024Мир

В Чехии заявили об успехе инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ

Министр по делам ЕС Дворжак: Чехия близка к закупке боеприпасов для ВСУ

Фото: David W Cerny / Reuters

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределами Европейского союза (ЕС) приближается к успешному завершению. Об этом заявил министр по европейским делам в правительстве Чехии Мартин Дворжак, его слова передает газета El País.

«Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины идет довольно хорошо. Она приближается к цели, но это не операция, которая должна быть публичной. Думаю, это окажет большую помощь Киеву», — сообщил министр.

5 марта стало известно о планах Евросоюза направить через двусторонние соглашения деньги Чехии на закупку боеприпасов для ВСУ. Предполагается, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество.

23 мая агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников сообщило о планах США выделить дополнительную военную помощь Украине на 275 миллионов долларов. По словам двух американских чиновников, в пакет военной помощи войдут артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина отказа суда освободить из СИЗО генерала Попова

      Единая лига ВТБ оштрафовала клуб на 500 тысяч рублей за стычку игрока с судьей

      Возвращение Кейт Миддлтон отложили на неопределенный срок

      В России объяснили попытку ВСУ атаковать Геленджик

      Российская ПВО сбила украинский самолет над Волчанском

      Одну деталь внешности Виктории Бони на фото в Каннах раскритиковали в сети

      Россияне резко заинтересовались одной категорией товаров

      Глава МИД Литвы пригрозил Грузии отменой статуса кандидата в ЕС

      МИД Бельгии обвинил Венгрию в блокировке новой помощи Украине

      Путину предложили исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Талибов снова позвали на ПМЭФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше