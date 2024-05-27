В Чехии заявили об успехе инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ

Министр по делам ЕС Дворжак: Чехия близка к закупке боеприпасов для ВСУ

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределами Европейского союза (ЕС) приближается к успешному завершению. Об этом заявил министр по европейским делам в правительстве Чехии Мартин Дворжак, его слова передает газета El País.

«Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины идет довольно хорошо. Она приближается к цели, но это не операция, которая должна быть публичной. Думаю, это окажет большую помощь Киеву», — сообщил министр.

5 марта стало известно о планах Евросоюза направить через двусторонние соглашения деньги Чехии на закупку боеприпасов для ВСУ. Предполагается, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество.

23 мая агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников сообщило о планах США выделить дополнительную военную помощь Украине на 275 миллионов долларов. По словам двух американских чиновников, в пакет военной помощи войдут артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров.