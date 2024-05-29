Трамп захотел назначить Илона Маска своим советником

WSJ: Трамп обсуждал с Илоном Маском назначение своим советником

Экс-президент США Трамп обсуждал с американским миллиардером Илоном Маском сценарий назначения его своим советником в случае победы на президентских выборах, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с переговорами, эта роль [советника] еще не полностью определена и может не состояться, но два собеседника обсуждали способы предоставления Маску возможности представить свой взгляд на политику по вопросам безопасности границ и экономики», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что Маск вместе с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельцем рассказали Трампу об их проекте, созданном с целью предотвращения фальсификаций на выборах. Они также уведомили кандидата в президенты, что проводят кампанию среди представителей крупного бизнеса с призывом не поддерживать действующего американского лидера Джо Байдена.

Ранее стало известно, что суд над Трампом в Нью-Йорке перешел в завершающую стадию. На этом этапе присяжные начнут консультации, чтобы решить, виновен ли Трамп в фальсификации деловой документации.