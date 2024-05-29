Турист протаранил несколько машин в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

O Heraldo Goa: турист устроил аварию в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

На индийском курорте Гоа турист устроил аварию, а потом станцевал на дороге. Инцидент попал на видео, которое публикует издание O Heraldo Goa на YouTube.

На размещенных в сети кадрах мужчина ставит колонку рядом с автомобилем Hyundai с разбитым лобовым стеклом и поврежденным капотом и двигается в такт музыке. Как пишет портал The Times of India, турист за рулем арендованной машины протаранил несколько транспортных средств на дороге Сиолим — Морджим.

В комментариях к ролику пользователи сети провели параллели с недавней аварией с участием Porsche в индийском городе Пуна. Тогда несовершеннолетний водитель сбил двух человек, спасти их не удалось. По данным источника, его отпустили менее чем через сутки и в качестве наказания попросили написать эссе о дорожно-транспортных происшествиях.

«Возможно, и к этому водителю будут применены "строгие меры" в виде написания эссе», «Он не боится, потому что знает, что его освободят после уплаты небольшого штрафа», — поиронизировали юзеры.

В декабре 2023 года в Гоа российский турист попал в больницу после того, как устроил автокатастрофу. Он ехал на большой скорости, не справился с управлением и упал в канализационную канаву.

