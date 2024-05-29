Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:20, 29 мая 2024Путешествия

Турист съел один фрукт в Мексике и покрылся волдырями

NYP: турист съел плод кешью в Мексике и получил ожоги лица третьей степени

Фото: Edilson Lellis Lellis / Pixabay

Турист из Великобритании во время отдыха в Мексике съел плод дерева кешью и получил ожоги лица третьей степени. Подробностями истории поделилось издание New York Post (NYP).

28-летний Томас Гарольд Уотсон рассказал журналистам, что инцидент произошел в начале мая. Путешественник прогуливался по рынку в штате Кампече и наткнулся на киоск, где продавали экзотический фрукт. Уотсон признался, что где-то слышал о том, что плоды кешью съедобные, и решил попробовать их на вкус. По его словам, боль возникла при первом же укусе. «Я почувствовал, как через мой рот прошел огонь», — ужаснулся британец.

Когда турист проснулся на следующий день, его лицо покрылось волдырями, как будто его облили кислотой. «Было такое ощущение, будто мои губы превратилась в бумагу для выпечки», — пожаловался Уотсон.

Материалы по теме:
«На рынках покупают и рыбу, и женщин» Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
«На рынках покупают и рыбу, и женщин»Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
17 января 2022
«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
«Будь там очень осторожен»Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022

Как пишет NYP, путешественник не был в курсе, что плоды кешью содержат кардол и анакардиновую кислоту — едкий коктейль, который может вызвать появление волдырей при контакте с кожей. Британец узнал об этой опасности только благодаря поиску в Google.

Несмотря на болезненные травмы, Уотсон воздержался от посещения больницы, так как не хотел, чтобы ему выставили огромный счет за медицинские услуги.

Ранее россиянин побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. После отдыха мужчина на несколько недель потерял аппетит, а также страдал от тошноты и рвоты.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Москалькова удивлена отказом суда выпустить генерала Попова из СИЗО. Она пообещала изучить дело авторитетного военного

      Создатель «Ведьмака» пообещал чаще выпускать крупные игры

      В Иране исключили падение вертолета президента из-за диверсии

      Суд над Трампом в Нью-Йорке перешел в завершающую стадию

      В Армении назвали условие возобновления вещания российского Первого канала

      Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке в 2024 году

      Цены на летние туры на юг России сравнили со стоимостью отдыха в Турции

      На блогера Mellstroy повторно подали в суд на 10 миллионов рублей

      В ВСУ раскритиковали американские танки Abrams

      Анна Седокова показала фото без штанов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше