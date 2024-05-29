Турист съел один фрукт в Мексике и покрылся волдырями

NYP: турист съел плод кешью в Мексике и получил ожоги лица третьей степени

Турист из Великобритании во время отдыха в Мексике съел плод дерева кешью и получил ожоги лица третьей степени. Подробностями истории поделилось издание New York Post (NYP).

28-летний Томас Гарольд Уотсон рассказал журналистам, что инцидент произошел в начале мая. Путешественник прогуливался по рынку в штате Кампече и наткнулся на киоск, где продавали экзотический фрукт. Уотсон признался, что где-то слышал о том, что плоды кешью съедобные, и решил попробовать их на вкус. По его словам, боль возникла при первом же укусе. «Я почувствовал, как через мой рот прошел огонь», — ужаснулся британец.

Когда турист проснулся на следующий день, его лицо покрылось волдырями, как будто его облили кислотой. «Было такое ощущение, будто мои губы превратилась в бумагу для выпечки», — пожаловался Уотсон.

Как пишет NYP, путешественник не был в курсе, что плоды кешью содержат кардол и анакардиновую кислоту — едкий коктейль, который может вызвать появление волдырей при контакте с кожей. Британец узнал об этой опасности только благодаря поиску в Google.

Несмотря на болезненные травмы, Уотсон воздержался от посещения больницы, так как не хотел, чтобы ему выставили огромный счет за медицинские услуги.

Ранее россиянин побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. После отдыха мужчина на несколько недель потерял аппетит, а также страдал от тошноты и рвоты.