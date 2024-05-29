Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:21, 29 мая 2024Из жизни

У девочки отказали органы после прогулки на природе

В Великобритании у девочки отказали органы после укуса змеи

Фото: Annie Spratt / Unspash

У 11-летней девочки отказали органы после прогулки на природе в заповеднике графства Эссекс, Великобритания. Об этом пишет Daily Mirror.

В заповеднике Fingringhoe Wick для детей организовали интерактив «тропу гадюк». Участники должны были найти фотографию ядовитой змеи, чтобы получить приз. 11-летняя Лил искала нужные картинки, когда обнаружила настоящую рептилию. Девочка присела на корточки, чтобы рассмотреть ее поближе. В этот момент змея укусила ее за руку.

Мать девочки Сэм Литго тут же отвезла ее в больницу. По пути у Лил из-за яда начало опухать тело. В отделении реанимации ее сильно тошнило. «Было видно, как яд распространяется вверх по ее руке», — рассказала Литго. В течение 20 минут органы Лил стали отказывать. Когда врачи не смогли прощупать пульс девочки, они сделали ей укол адреналина, а затем дали противоядие.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Уже через час после укуса Лил сказала, что чувствует себя лучше. «Это было безумием», — сказала мать девочки. Спустя пару дней Лил вернулась домой. По словам Литго, они знали, что в заповеднике Fingringhoe Wick водятся ядовитые змеи, но не представляли, что они настолько опасны.

Ранее сообщалось, что на Кипре туристка, праздновавшая юбилей, пережила укус ядовитой змеи. Она четыре дня провела в отделении реанимации, откуда ее выписали на инвалидной коляске.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      ООН станет участником мирной конференции по Украине

      Курганы возрастом более четырех тысяч лет обнаружили в России

      Модель Каролина Куркова рассказала об откровенных съемках в 16 лет

      В ЦАХАЛ заявили об установлении контроля над буферной зоной в секторе Газа

      Российские военные построили блиндаж с кухней, телевизором и PlayStation 5

      Названа лучшая авиакомпания в мире

      Блинкен заявил об ощутимых результатах интеграции Украины в НАТО

      Командира украинского взвода отдали под заочный суд в ДНР

      Раскрыт самый полезный утренний напиток

      Мужа Блиновской захотели отправить в штурмовики на СВО. После этого он скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше