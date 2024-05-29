У девочки отказали органы после прогулки на природе

В Великобритании у девочки отказали органы после укуса змеи

У 11-летней девочки отказали органы после прогулки на природе в заповеднике графства Эссекс, Великобритания. Об этом пишет Daily Mirror.

В заповеднике Fingringhoe Wick для детей организовали интерактив «тропу гадюк». Участники должны были найти фотографию ядовитой змеи, чтобы получить приз. 11-летняя Лил искала нужные картинки, когда обнаружила настоящую рептилию. Девочка присела на корточки, чтобы рассмотреть ее поближе. В этот момент змея укусила ее за руку.

Мать девочки Сэм Литго тут же отвезла ее в больницу. По пути у Лил из-за яда начало опухать тело. В отделении реанимации ее сильно тошнило. «Было видно, как яд распространяется вверх по ее руке», — рассказала Литго. В течение 20 минут органы Лил стали отказывать. Когда врачи не смогли прощупать пульс девочки, они сделали ей укол адреналина, а затем дали противоядие.

Уже через час после укуса Лил сказала, что чувствует себя лучше. «Это было безумием», — сказала мать девочки. Спустя пару дней Лил вернулась домой. По словам Литго, они знали, что в заповеднике Fingringhoe Wick водятся ядовитые змеи, но не представляли, что они настолько опасны.

Ранее сообщалось, что на Кипре туристка, праздновавшая юбилей, пережила укус ядовитой змеи. Она четыре дня провела в отделении реанимации, откуда ее выписали на инвалидной коляске.

