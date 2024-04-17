Праздновавшая юбилей женщина оказалась в инвалидной коляске из-за укуса змеи

«Би-би-си»: на Кипре туристка попала в реанимацию из-за укуса гюрзы

На Кипре праздновавшая юбилей туристка пережила укус ядовитой змеи и оказалась в больнице. Об этом сообщает «Би-би-си».

В начале апреля британка Сэм Уэст отдыхала в отеле Atlantica Aphrodite Hills в кипрском селе Куклия. Однажды она решила принять участие в медитации на специально отведенной площадке в отеле, но, едва начав, почувствовала боль в ноге. Женщину укусила гюрза — вид ядовитых змей из рода гигантских гадюк. «Моя нога горела и пульсировала, боль наступила моментально», — вспоминает Уэст.

Пострадавшую срочно госпитализировали. Врачи ввели британке противоядие, после чего она провела четыре дня в отделении реанимации. Позже женщину выписали. Сейчас она передвигается на инвалидной коляске. По словам Уэст, ей пришлось заплатить 310 евро за ночь в номере для людей с ограниченными возможностями.

После инцидента в отель вызвали службу по борьбе с вредителями. Площадку, на которой обнаружили змею, закрыли для посетителей. Уэст в настоящее время ждет ответа от страховой компании и надеется в скором времени вернуться домой.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах собака ценой собственной жизни спасла владельцев от укуса ядовитой змеи. Маленькая собачка по кличке Зи породы ши-тцу спала рядом с одним из хозяев, когда обнаружила, что в дом проникла змея.