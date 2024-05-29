Удар ВС России по командному пункту ВСУ в Сумской области попал на видео

Удар российского дрона по командному пункту ВСУ в Сумской области попал на видео

Российские военные нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры, снятые в поселке Великая Писаревка, опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По словам военкора, российская разведка заметила, как в один из домов друг за другом заходят украинские офицеры. К зданию с командованием ВСУ был направлен дрон, который нанес удар по скоплению военных.

На видео попал момент попадания российского беспилотника по дому с офицерами ВСУ. В результате загорелась крыша здания. Другой дрон поразил автомобиль одного из украинских военных, подъехавшего на то же собрание.

Ранее стало известно об уничтожении украинского HIMARS в зоне специальной военной операции при помощи российского дрона-камикадзе «Ланцет». Сообщалось, что техника ВСУ была поражена в районе населенного пункта Красный Лиман.