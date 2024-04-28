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12:33, 28 апреля 2024Бывший СССР

Появилось видео уничтожения HIMARS российским «Ланцетом»

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский HIMARS

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский HIMARS в зоне специальной военной операции. Видео удара по реактивной системе залпового огня опубликовано в Telegram-канале «Соловьев».

На кадрах, снятых камерами второго дрона и самого «Ланцета», видно, что близ HIMARS находятся несколько украинских военносллужащих, а при попадании дрона в военную технику та взрывается вместе с имеющимся у нее боекомплектом.

Уточняется, что техника занимала позиции близ населенного пункта Красный Лиман.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сбили украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Помимо этого, средства ПВО сумели перехватить 18 управляемых французских авиационных бомб Hammer и 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

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      Марк Леонов
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