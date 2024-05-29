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19:30, 29 мая 2024Бывший СССР

Украина дополнительно выделит миллиарды долларов на оружие

Глава МО Украины Умеров сообщил о выделении девяти миллиардов долларов на оружие
СюжетМинобороны:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Украина выделит дополнительно выделит 9 миллиардов долларов на закупки оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Умеров заявил, что ведомство старается учесть возникающие потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, правительство рассматривает возможности поддержки оборонных предприятий для обеспечения нужд ВСУ.

«В частности, работаем над решением кабмина о выделении дополнительно почти 370 миллиардов гривен (9,2 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру») на закупку оружия», — заявил глава украинского Минобороны.

Ранее Умеров обвинил Запад в срыве поставок военной помощи. По его словам, лишь половина вооружения и оборудования из пакетов поддержки стран НАТО приходит на Украину в срок.

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      Юрий Леонов
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