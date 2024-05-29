Украина дополнительно выделит миллиарды долларов на оружие

Глава МО Украины Умеров сообщил о выделении девяти миллиардов долларов на оружие

Украина выделит дополнительно выделит 9 миллиардов долларов на закупки оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Умеров заявил, что ведомство старается учесть возникающие потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, правительство рассматривает возможности поддержки оборонных предприятий для обеспечения нужд ВСУ.

«В частности, работаем над решением кабмина о выделении дополнительно почти 370 миллиардов гривен (9,2 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру») на закупку оружия», — заявил глава украинского Минобороны.

Ранее Умеров обвинил Запад в срыве поставок военной помощи. По его словам, лишь половина вооружения и оборудования из пакетов поддержки стран НАТО приходит на Украину в срок.