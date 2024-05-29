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14:11, 29 мая 2024Бывший СССР

Украинские спецслужбы уличили в вербовке мигрантов для диверсий в России

НАК: спецслужбы Украины вербуют мигрантов из Центральной Азии для диверсий в РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Спецслужбы Украины и западные информационные центры вербуют мигрантов из стран Центральной Азии для диверсий на территории России. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков, передает ТАСС.

По его словам, соответствующие террористические угрозы в адрес России стали исходить от Украины и Запада после начала проведения специальной военной операции (СВО).

«В своей пропагандистской деятельности указанные организации прилагают большие усилия к вовлечению российских и иностранных, прежде всего из стран Центрально-Азиатского региона, граждан в диверсионно-террористическую деятельность», — отметил Новиков.

Представитель НАК рассказал, что чаще всего Украина и Запад пытаются завербовать молодых людей, которые восприимчивы к идеям национализма и неонацизма и «имеют низкие моральные качества». Новиков уточнил, что «объекты устремлений» киевских спецслужб также ведут маргинальный образ жизни и готовы зарабатывать деньги любыми способами, вне зависимости от грозящих последствий.

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Он добавил, что попытки международных террористических организаций создать в российских регионах свои ячейки из трудовых мигрантов и местных жителей продолжаются.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о превращении Украины в плацдарм терроризма. По его словам, украинцам навязали роль «расходного материала» для борьбы против России.

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      Екатерина Грищенко
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