Украинские власти усилили контроль за границей с Румынией

The Economist: украинские власти усилили контроль за рекой Тиса

Власти Украины усилили контроль за границей с Румынией у реки Тиса, передает журнал The Economist.

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова сообщила изданию, что на границе используются датчики и беспилотники, которые останавливают семь из десяти человек, пытающихся пересечь границу. Пойманных штрафуют и передают службам безопасности. По ее словам, многие из них пытаются пересечь границу снова и снова.

Один из местных жителей села близ границы с Румынией рассказал журналу, что район был усилен подразделениями национальной гвардии и дюжиной новых контрольно-пропускных пунктов.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту стрельбы пограничника в украинца, который пытался пересечь границу в Закарпатской области. По информации издания «Страна.ua», пострадавший приехал из города Днепра, имея при себе загранпаспорт и туристический рюкзак. Открывшему огонь сотруднику пограничной службы грозит от двух до девяти лет лишения свободы.