Украинский военный захотел вместе с русскими идти на Киев

Подполье: украинский военный выразил желание дойти до Киева вместе с русскими

Украинский военный в личном разговоре выразил желание вместе с русскими идти на Киев, чтобы закончить конфликт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

На видео, снятом подпольщиками в вагоне поезда, украинские военные общаются с попутчиками из числа гражданских.

«Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось», — заявил один из военнослужащих.

Он также признался, что в его бригаде высокие потери среди личного состава, однако власти не спешат выплачивать компенсации родственникам.

По словам военнослужащего, всего 20 процентов его бригады выжили. Забирать их тела, подчеркнул он, не разрешает руководство.