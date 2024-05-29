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06:57, 29 мая 2024Бывший СССР

Боец ВСУ сделал признание о своей бригаде

Подполье: украинский военнослужащий сообщил о потере 80 процентов своей бригады

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что из его бригады выжили лишь 20 процентов. Об этом он сообщил в ходе приватного разговора, который был тайно снят на видео, передает РИА Новости.

Отмечается, что такое признание украинский военный сделал во время поездки на поезде, когда общался с попутчиками. «У нас от бригады осталось процентов 20, остальные "двухсотые" (погибшие военнослужащие — прим. "Ленты.ру")», — поделился он.

Кроме того, по словам солдата, забрать их тела не позволили, чтобы не выплачивать компенсации. Боец также пожаловался, что командование отправляет воевать необученных и неэкипированных солдат.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал потери ВСУ на передовой поражающими. Он также обратил внимание на тот факт, что Украина скрывает данные о потерях солдат в числе армии, но медиа западных стран никак на это не реагируют.

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      Марина Совина
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