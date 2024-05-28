В Европе заявили о масштабных потерях Украины на передовой

Ирландский журналист Чей Боуз: потери ВСУ на передовой поражают масштабами

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой поражают своими масштабами. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Не случайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен», — высказался Боуз.

Журналист из Европы также обратил внимание на тот факт, что Украина скрывает данные о потерях солдат в числе ВСУ, но медиа западных стран никак на это не реагируют.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые тяжелые бои в зоне проведения специальной военной операции (СВО) идут на покровском направлении Донецкой народной республики (ДНР).

25 мая на Украине признали потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генштаб ВСУ.

До этого главком ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные для украинской армии участки фронта. По его словам, это покровское и кураховское направления.