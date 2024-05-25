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01:24, 25 мая 2024Бывший СССР

На Украине признали потерю позиции на покровском направлении

Генштаб ВСУ признал потери на покровском направлении восточнее села Евгеньевка

Фото: Unsplash

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о потере позиции на покровском направлении восточнее села Евгеньевка. Об этом сообщается Telegram-канале ведомства.

«РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки... ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения», — признали в Генштабе.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные для украинской армии участки фронта. По его словам, это покровское и кураховское направления.

До этого сообщалось, что на Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ. Предполагается, что его сократят на 60 процентов, а личный состав отправят на фронт.

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      Марина Совина
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