На Украине признали потерю позиции на покровском направлении

Генштаб ВСУ признал потери на покровском направлении восточнее села Евгеньевка

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о потере позиции на покровском направлении восточнее села Евгеньевка. Об этом сообщается Telegram-канале ведомства.

«РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки... ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения», — признали в Генштабе.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные для украинской армии участки фронта. По его словам, это покровское и кураховское направления.

До этого сообщалось, что на Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ. Предполагается, что его сократят на 60 процентов, а личный состав отправят на фронт.