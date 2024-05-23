Сырский назвал покровское и кураховское направления самыми сложными для ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал покровское и кураховское направления самыми сложными для украинской армии. Соответствующая публикация появилась на его странице в Faceobook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Самые тяжелые бои продолжаются на покровском и кураховском направлениях. Противник пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка — Бердычи наступательно-штурмовыми действиями наиболее подготовленных подразделений», — говорится в публикации.

Главком ВСУ отметил, что сложные бои также ведутся в районе населенного пункта Кисловка. По мнению Сырского, Российская армия пытается выйти к реке Оскол.

Ранее профессионализм российских военных оценили в Нацгвардии Украины.