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23:29, 26 мая 2024Бывший СССР

Зеленский назвал место самых тяжелых боев

Зеленский: самые тяжелые бои идут на Покровском направлении

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Самые тяжелые бои в зоне проведения специальной военной операции (СВО) идут на Покровском направлении Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, возле села Покровское идут наиболее тяжелые бои. Также Российская армия пытается прорваться на севере Харьковской области, подчеркнул украинский лидер.

Ранее на Украине признали потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генштаб ВСУ. «РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», — отметили в ведомстве.

До того главком ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные для украинской армии участки фронта. По его словам, это покровское и кураховское направления.

Также на Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ. Предполагается, что его сократят на 60 процентов.

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      Евгений Силаев
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