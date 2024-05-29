Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:36, 29 мая 2024Бывший СССР

Украинцев предупредили о жестких графиках отключения электричества осенью

Эксперт Кошарная: осенью Украину ждут жесткие графики отключения света

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Из-за повреждения энергетического контура Украины осенью страну ждут еще более жесткие графики отключения света. О серьезных проблемах с электричеством граждан предупредила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная, сообщает в Telegram телеканал ТСН.

«При пессимистическом варианте развития событий осенью будут более жесткие графики отключений. Нужно быть готовыми к тому, что за сутки суммарно может быть всего четыре часа со светом», — заявила эксперт.

Кошарная добавила, что в 2024 году ситуация в украинской энергетике гораздо хуже, чем год назад.

Ранее директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко предрек киевлянам особенно большой дефицит электричества. По его словам, это связано с тем, что в летний период на ремонтные работы также накладывается жара и рост потребления электричества из-за кондиционеров.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Польша одобрила удары по России поставленным Украине оружием. Как на это отреагировала Москва?

      Минфин спрогнозировал ненефтегазовые доходы выше запланированных бюджетом

      Последствия роста налогов для рынка жилья в России оценили

      Обрушение дома в реку в российской деревне попало на видео

      Продюсер оценил перспективы покинувшей Россию группы «Каста»

      Разгадана тайна радиоактивных чернобыльских кабанов

      Россиянин занял у знакомого 49 миллионов рублей на лечение отца и пропал

      Раскрыты подробности тайной свадьбы звезды «Очень странных дел»

      Генерал ВСУ рассказал о формировании ударных частей из офицеров Генштаба

      В Северной Корее назвали отправку навоза свободой самовыражения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше