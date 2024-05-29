Украинцев предупредили о жестких графиках отключения электричества осенью

Эксперт Кошарная: осенью Украину ждут жесткие графики отключения света

Из-за повреждения энергетического контура Украины осенью страну ждут еще более жесткие графики отключения света. О серьезных проблемах с электричеством граждан предупредила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная, сообщает в Telegram телеканал ТСН.

«При пессимистическом варианте развития событий осенью будут более жесткие графики отключений. Нужно быть готовыми к тому, что за сутки суммарно может быть всего четыре часа со светом», — заявила эксперт.

Кошарная добавила, что в 2024 году ситуация в украинской энергетике гораздо хуже, чем год назад.

Ранее директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко предрек киевлянам особенно большой дефицит электричества. По его словам, это связано с тем, что в летний период на ремонтные работы также накладывается жара и рост потребления электричества из-за кондиционеров.