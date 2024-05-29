Ураган сдул пассажирский Boeing возле терминала аэропорта

Daily Mail: в аэропорту Техаса ураган сдул самолет возле терминала аэропорта

Ураган в американском штате Техас сдул самолет авиакомпании American Airlines, припаркованный возле терминала аэропорта. Кадры случившегося публикует Daily Mail.

На записи видно, как Boeing 737-800 уносит вправо все дальше от терминала. В этот момент на борту не было пассажиров. В настоящее время ремонтные бригады осматривают лайнер на предмет повреждений.

В апреле неизвестный предмет на борту самолета авиакомпании Aer Lingus напугал пилотов и вызвал хаос в аэропорту. После приземления борт встретила команда саперов с собаками.