Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 17 апреля 2024Путешествия

Неизвестный предмет на борту самолета напугал пилотов и вызвал хаос в аэропорту

Daily Mail: самолет Aer Lingus совершил экстренную посадку в Бирмингеме

Фото: Matthew Childs / Reuters

Самолет авиакомпании Aer Lingus совершил экстренную посадку в аэропорту английского города Бирмингем. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что причиной стал неизвестный предмет, найденный на борту лайнера. Он напугал пилотов и вызвал хаос в авиагавани. Капитан воздушного судна принял решение о приземлении спустя 10 минут после взлета.

На взлетно-посадочной полосе самолет встретила команда саперов с собаками. Всех пассажиров незамедлительно эвакуировали. Вскоре стало известно, что предмет, обнаруженный на борту, не представляет угрозы. Несмотря на это, некоторые ближайшие рейсы в аэропорту были отменены или задержаны.

Ранее самолет авиакомпании United Airlines резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за послания с угрозой, написанного на зеркале в туалете. Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Чикаго в Вашингтон.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо так о людях». Путин ответил губернатору, который назвал россиян упертыми за отказ эвакуироваться от наводнения

      Премьер Израиля заявил о самостоятельных решениях по обороне

      В Польше не смогли назвать число переданных Украине танков

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Собянин уволил вице-мэра Москвы по строительству

      Пожилой россиянин семь лет совращал внучку и попал под следствие

      У берегов Японии произошло землетрясение

      Мужчина отправился на курорт Мексики с женой и был найден бездыханным

      В Грузии закон об иноагентах объяснили защитой от украинизации

      Евросоюз заметно нарастил закупки российских удобрений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше