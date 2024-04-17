Неизвестный предмет на борту самолета напугал пилотов и вызвал хаос в аэропорту

Daily Mail: самолет Aer Lingus совершил экстренную посадку в Бирмингеме

Самолет авиакомпании Aer Lingus совершил экстренную посадку в аэропорту английского города Бирмингем. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что причиной стал неизвестный предмет, найденный на борту лайнера. Он напугал пилотов и вызвал хаос в авиагавани. Капитан воздушного судна принял решение о приземлении спустя 10 минут после взлета.

На взлетно-посадочной полосе самолет встретила команда саперов с собаками. Всех пассажиров незамедлительно эвакуировали. Вскоре стало известно, что предмет, обнаруженный на борту, не представляет угрозы. Несмотря на это, некоторые ближайшие рейсы в аэропорту были отменены или задержаны.

Ранее самолет авиакомпании United Airlines резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за послания с угрозой, написанного на зеркале в туалете. Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Чикаго в Вашингтон.