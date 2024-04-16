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20:16, 16 апреля 2024Путешествия

Самолет резко сменил курс из-за послания с угрозой на зеркале в туалете

Самолет United Airlines сменил курс из-за написанной на зеркале туалета угрозы

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании United Airlines резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за послания с угрозой, написанного на зеркале в туалете. Об этом сообщает ABC Chicago.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Чикаго в Вашингтон, США. На борту Airbus A320 находился 131 пассажир и 5 членов экипажа.

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Как пишет издание, после посадки в чикагском аэропорту О’Хара самолет обыскали сотрудники правоохранительных органов. Представитель перевозчика заявил, что пассажиров доставят в точку назначения другим бортом. Что именно было написано на зеркале, не уточняется.

В октябре 2023 года пассажир самолета авиакомпании Virgin устроил розыгрыш на борту. Он оставил в туалете записку: «Меня держат против моей воли. Пришлите помощь», а затем попросил бортпроводников передать ее своим соседям. После посадки воздушное судно встретила полиция, мужчину взяли под стражу.

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      Марина Черняк
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